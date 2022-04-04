教宗方濟各不點名批評 普京入侵烏克蘭

天主教教宗方濟各周六到訪地中海島國馬耳他，不點名批評俄羅斯總統普京入侵烏克蘭發動戰爭，斥其為了民族主義利益，挑起和煽動衝突。教宗在馬耳他發表講話時提及，戰爭黑暗陰影如今已從歐洲東部擴散，大家曾經以為侵略別國、野蠻的巷戰和原子彈的威脅是遙遠可怕的記憶，但再一次有位擁有權勢的人，陷入不合時宜的民族主義利益主張，挑起和煽動衝突，呼籲各方面對戰爭危機，不要讓和平的夢想消失。教宗此前已嚴詞譴責侵略烏克蘭的暴行完全沒有正當性，又拒絕莫斯科指是「特別軍事行動」的說法，稱其為戰爭。教宗向隨行記者表示，會考慮到訪基輔，但現時未有確實行程。