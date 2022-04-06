金與正：若南韓發動攻擊 北韓將用核武

朝鮮半島局勢近日發展緊張，北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正批評，南韓國防部長徐旭的先發制人言論是嚴重錯誤，又警告如果南韓選擇與北韓交鋒，北韓的核武力量將不得不執行任務。金與正表明北韓反對戰爭，指南韓把北韓視為敵人，是極其危險而不好的徵兆。她說，如果南韓軍方不採取反朝的軍事行動，北韓就不會視南韓為動武對象，強調兩韓是同一民族，不應內鬥，不管誰輸誰贏，兩韓民族都會遭到更大的創傷。徐旭上周表示，一旦發現北韓導彈攻擊跡象，就會採取對應戰略，強調韓軍擁有大量射程精準及威力強大的多種導彈，能夠快速精確打擊一切目標，言論被視為對平壤的高度挑釁。隨後金與正強烈譴責，直指徐旭是個瘋子，恨不得看同族相殘。