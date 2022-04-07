俄最大暗網「Hydra」 遭美德制裁

美國財政部對俄羅斯最大暗網市場「Hydra」實施制裁，指網路犯罪份子在此網出售黑客工具，當中有數百萬美元的勒索軟件贖款交易。行動由美國財政部聯同司法部、聯邦調查局、緝毒局、國稅局和國土安全調查局進行，並與德國警方合作，關閉了Hydra在德國的伺服器，並沒收約二千五百萬美元（約兩億港元）的加密貨幣。美國財長耶倫指，俄羅斯的網絡犯罪和勒索軟件為全球帶來威脅，令美國深感憂慮。