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俄Mir銀行卡需求漲 洽購中資微晶片

2022-04-07 列印
■俄羅斯Mir銀行卡，需求大增。
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俄羅斯入侵烏克蘭發動戰爭後，西方推出多項制裁措施，切斷了俄羅斯與全球金融體系的聯繫，國際支付卡Visa和MasterCard亦宣佈，停止為俄帳戶提供服務。因此，俄國本土支付系統（Mir）的銀行卡需求大增，俄方正向中國微晶片製造商尋求供貨。

俄國本土支付系統的一位高管表示，國內正面臨微晶片短缺，亞洲製造商在疫情期間暫停了生產，又因為受到西方制裁，歐洲供應商已中止與俄合作，目前正與中國的供應商洽談。
  現時，俄羅斯所有銀行的國內卡需求都大增，部份銀行選擇與中國銀聯合作發卡，以便為境外俄人提供支付服務。不過，歐盟早前多次警告中國不要幫助俄羅斯規避制裁，否則需要面對後果。

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