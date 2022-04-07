馬斯克身家1.7萬億 晉升全球首富

美國商業雜誌《福布斯》昨公佈二○二二年全球富豪榜，Tesla行政總裁馬斯克以二千一百九十億美元（約一點七一萬億港元），晉升為全球首富，擠下蟬聯四年冠軍的亞馬遜創辦人貝索斯。馬斯克最近亦花了二十八億美元買下Twitter百分之九點二股權，躍身成為Twitter最大股東，瞬間令Twitter股價大漲。馬斯克一直喜歡用個人Twitter帳號發言，跟網友互動，早前烏克蘭開腔叫他提供Starlink服務，幫助烏克蘭可以在斷網下仍然能夠上網，馬斯克便迅速答應要求，並在Twitter公佈此項消息。早幾天他又讓網友投票表示，是否需要在Twitter新增編輯鍵，引來一番激烈討論。由Twitter最大網紅變身成為可以掌控這個社交平台的人，外界關注馬斯克會如何利用其話語權。