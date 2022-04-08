教宗方濟各譴責烏克蘭布查鎮平民被殺事件，呼籲盡快停止戰爭。與俄關係友好的以色列和印度，亦開腔譴責俄軍在布查鎮的暴行。聯合國大會昨天表決，是否暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格。教宗方濟各在梵蒂岡主持活動時，舉起一面來自布查鎮的烏克蘭國旗，表示近日烏國戰爭不但沒有讓人鬆一口氣，反而出現新的暴行，又指在這次戰事上目睹國際組織的無能為力。以色列總理貝內特亦提出強烈譴責，認為烏克蘭人民正面臨巨大苦難，以方會繼續盡力提供協助。印度作為俄國傳統盟友，也開腔譴責布查鎮事件，表示支持進行獨立調查。聯合國大會昨天表決是否暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格。印度以色列亦開腔譴責俄軍撤離基輔後，烏方在布查鎮掘出多個亂葬崗，部份居民疑遭到行刑式槍決，街上屍橫遍野，又從民宅搬出不少遺體，涉逾四百名平民被俄軍殺害。目前烏方正積極進行蒐證，載走死去的居民遺體，並展開一系列調查工作，務求收集俄軍犯罪證據，盼日後可以開啟戰爭罪行審判。布查鎮事件震驚國際，西方研究實施更嚴厲的對俄制裁。美國宣佈制裁俄羅斯總統普京兩名女兒，以及外長拉夫羅夫的妻女和其他核心官員；俄國二間大型銀行阿爾法銀行及俄羅斯聯邦儲蓄銀行遭全面封鎖，禁止任何與美業務來往。美國高層官員表示，普京透過家人隱藏很多資產，所以採取上述行動。另外，美國總統拜登要求，將俄逐出二十國集團（G20）及其他主要國際組織，美方指已向G20輪任主席國印尼提出請求。