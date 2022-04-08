北約秘書長：非常歡迎芬蘭加入

自從俄羅斯入侵烏克蘭後，多個歐洲國家感受到與日俱增的軍事威脅，毗連俄國的芬蘭受影響最為直接。芬蘭作為歐盟成員國，一直在軍事上保持中立，未有加入北約。北約秘書長斯托爾滕貝格近日表示，如果芬蘭決定加入北約，將會非常歡迎並可以很快地完成審查。斯托爾滕貝格指，是否加入北約應由芬蘭自行決定，如確定加入將會受到所有成員國歡迎。不過，俄羅斯早前曾表明，他們重視芬蘭政府的軍事不結盟政策，如芬蘭選擇加入北約可能會面臨嚴重後果。