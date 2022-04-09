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烏東火車站遭火箭攻擊百人死傷 ﻿俄被逐出聯國﻿人權理事會

2022-04-09 列印
■烏東地區火車站遭俄方發射兩支火箭攻擊。
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俄烏戰事持續，烏東一個火車站昨遭俄火箭攻擊，造成三十人死。繼布查鎮發現多具平民屍體後，另一城鎮再發現二十六具屍體，烏國總統澤連斯基直指情況或更可怕，俄羅斯則承認在戰事中損失慘重。聯合國大會表決通過，將暫停俄羅斯在人權理事會的成員國資格，俄則表示提早終止加理事會。美國總統拜登稱俄國已成「國際賤民」。

基輔當局連日呼籲烏東地區的人民盡快撤離，以免東部戰事進入激戰階段後無法離開。昨天烏東頓內茨克地區的拉馬托爾斯克火車站，遭到俄方發射的兩支火箭攻擊，造成三十人死亡，超過一百人受傷。澤連斯基怒斥俄羅斯是惡魔，沒有任何底線。當地官員表示，受襲的火車站是用作撤離居民，事發時站內有上千人，指責俄方想製造恐慌，奪走平民的生命。

烏克蘭在首都基輔附近城鎮博羅江卡發現，兩幢倒塌的公寓有二十六具屍體被埋瓦礫之下，指控俄軍鎖定平民區攻擊。澤連斯基表示，博羅江卡遭俄軍摧殘的情況比布查鎮更為嚴重，受害者可能會有更多，強調會徹查俄軍的每宗暴行。
  克里姆林宮發言人佩斯科夫承認俄軍在戰事中損失慘重，但再強調軍隊沒有在布查鎮屠殺平民。
  聯合國通過暫停俄羅斯人權理事會成員資格，澤連斯基感謝投支持票的國家，稱這是公平和合理的決定。投反對票的國家包括中國和白俄羅斯等國，中國常駐聯合國代表張軍形容，這次表決是「逼迫各國選邊站隊」。拜登發表聲明對結果表示讚賞，認為俄羅斯已變成「國際賤民」。
俄承認面臨最困難局面

西方國家再加強對俄制裁，美國通過禁止入口俄國石油，並中止俄羅斯的最惠國待遇。歐盟亦通過第五輪制裁方案，措施包括禁止俄羅斯煤炭進口，及禁止俄國船隻使用歐盟國家港口，但不包括石油及天然氣的禁運。俄總理米舒斯京坦承，國家正面臨三十年來最困難的局面，但西方國家希望摧毀俄國經濟的意圖將會失敗。■烏克蘭首都基輔附近城鎮再發現二十六具屍體被埋瓦礫之下。
■烏克蘭首都基輔附近城鎮再發現二十六具屍體被埋瓦礫之下。


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