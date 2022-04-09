國際能源署釋億桶石油 紓緩油價高企困局

國際能源署(IEA)宣佈再釋出一億二千萬桶石油儲備，以應對俄烏戰事對石油市場造成的影響，其中包括了美國釋出的六千萬桶戰略石油儲備。IEA於四月一日舉行部長級會議，主席國美國在會議上表示，上個月宣佈釋放六千萬桶石油儲備，仍不足以填補市場缺口，提議再釋放一億二千萬桶石油儲備。南韓等三十一個成員國表示將會支援，並決定在六個月內完成。南韓的石油儲備釋放規模位列世界第三，僅次於美國和日本。南韓表示，今次的釋放是歷史新高，將全力應付受俄烏戰爭影響，國際油價居高不下的問題，降低國民所面對的經濟壓力。國際能源署有三十一個成員國，共擁有十五億桶石油儲備。