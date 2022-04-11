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馬克龍大選支持率收窄 或要鬥第二輪投票

2022-04-11 列印
■馬克龍與極右國民陣線瑪麗娜勒龐的支持度近日收窄。
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法國總統大選首輪投票昨天開始，爭取連任的總統馬克龍與極右國民陣線領袖瑪麗娜勒龐，支持率近日持續收窄，預料兩人將會進入第二輪投票決勝。

今次法國總統大選共有十二名候選人，全國合資格選民有四千八百萬人，候選人須取得過半票數才算勝出，否則就要在二十四日進行第二輪投票。選前民調顯示，一直領先的馬克龍支持度下跌，與瑪麗娜勒龐的差距只有一個百分點，分析認為無人可以在第一輪勝出，將重演上屆戲碼，進入第二輪投票。第三度參選的瑪麗娜勒龐出身極右世家，但她銳意淡化激進形象，走入主流政治，今次是她最大機會當選的一次。

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