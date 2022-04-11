今次法國總統大選共有十二名候選人，全國合資格選民有四千八百萬人，候選人須取得過半票數才算勝出，否則就要在二十四日進行第二輪投票。選前民調顯示，一直領先的馬克龍支持度下跌，與瑪麗娜勒龐的差距只有一個百分點，分析認為無人可以在第一輪勝出，將重演上屆戲碼，進入第二輪投票。第三度參選的瑪麗娜勒龐出身極右世家，但她銳意淡化激進形象，走入主流政治，今次是她最大機會當選的一次。
馬克龍大選支持率收窄 或要鬥第二輪投票
今次法國總統大選共有十二名候選人，全國合資格選民有四千八百萬人，候選人須取得過半票數才算勝出，否則就要在二十四日進行第二輪投票。選前民調顯示，一直領先的馬克龍支持度下跌，與瑪麗娜勒龐的差距只有一個百分點，分析認為無人可以在第一輪勝出，將重演上屆戲碼，進入第二輪投票。第三度參選的瑪麗娜勒龐出身極右世家，但她銳意淡化激進形象，走入主流政治，今次是她最大機會當選的一次。
每位3.5萬 仍獲長者青睞 歐遊二人小包團 幾貴都去
疫情下不少人困在港逾兩年，港府早前取消九個國家的「禁飛令」，並減少回港隔離至七天，重燃部份港人的「外遊夢」。有旅行社推出二人成團的「小包團」，即使收費較疫情前高出很多，仍有人參加，其中十一天東歐團每人...
2022-04-11
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谷愛凌：榮幸能讓人認識中國文化 習近平指冬奧為國際提供經驗
北京人民大會堂昨天舉行冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會。國家主席習近平在會上發表重要講話，指本屆冬奧勝利舉辦，中國的防疫政策經受住考驗，也為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供有益經驗。張藝謀等代表上台領獎。習...
2022-04-09
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澤連斯基：約翰遜是最有原則的領袖 英國贈軍備貸款予烏克蘭
正當歐盟多國只制裁俄羅斯，但拒向烏克蘭提供更多軍備，脫離歐盟的英國成為烏抗俄的後盾，除了一直供應武器外，英國首相約翰遜在事前不公佈下突然到訪基輔，與烏國總統澤連斯基會面，強調英對烏的支持是堅定不移的，...
2022-04-11
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匯豪閣裝潢簇新富品味
匯豪閣位於西半山干德道傳統地段，距半山自動扶手電梯僅數分鐘步程，前往中區相當便捷。是次精選該盤三房一套放盤，備型格品味裝潢，實用面積803方呎，眺維港美景，市場少有同類型盤源。西半山單幢物業匯豪閣位於...
2022-04-09
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美加息縮表陰霾 大市或整固 恒指22500點阻力大
美國縮表及加息步伐續成焦點，美股三大指數上周五個別發展，而港股上周五雖然收升63點，報21872點，但全周累跌167點。有市場人士表示，受美國加息等因素影響，加上沒有利好消息，預期港股會繼續整固，恒指...
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古亞迪斯舞刀 蝠將破「奴」
華倫西亞鋒將干卡路古亞迪斯今季狀態大勇，主帥波達拿斯矢言愛將上仗啞火後，今晚西甲作客近況低迷的華歷簡奴有力立即反彈。這名葡萄牙援兵勢不負所託領軍奏捷，三點二倍客勝單注或過關皆宜。（Now632台周二凌...
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仔女興奮錫凸肚 38歲鍾嘉欣生日 宣佈陀第三胎「小虎」
已是兩位小朋友媽咪的鍾嘉欣（Linda），前日迎來38歲生日，昨日她在社交網上載與一對子女慶祝的照片，一對寶貝Kelly及Jared親親媽咪的凸肚，Linda手上則拿着一張超聲波圖片，趁生日宣佈第三度...
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李一飄 - 熔斷應具彈性 放寬外商傭工來港｜社論
即使政府放寬了九個國家民航班機來港的「熔斷機制」，但昨天日本航空和土耳其航空分別因一班機上有三名以上確診者，須即時停飛來港十四天。多國正放寬入境防疫限制，國際空運開始復常，但香港則實施嚴厲的「熔斷機制...
2022-04-11
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莫雷拉今季100W 蔡約翰起孖返榜首 潘頓食尾胡後上封王
昨日莫雷拉憑方廄「神彩勇士」和蔡廄「健康快駒」起孖，田泰安則贏何廄「精明勇駿」和東廄「時時歡呼」，但兩人在騎師王都不敵潘頓，因為後者在尾場勝出蔡廄「銀馳」，加上之前的三亞三季成績，最終後上成為騎師王。...
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