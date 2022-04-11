首個私人太空團成行 三富商留太空站八日

歷史上首個私人太空團順利升空。是次任務由公理太空(Axiom Space)主導，團隊四人乘搭SpaceX的飛船，從甘迺迪太空中心升空，成功抵達國際太空站。成員包括一名美國太空總署前太空人，以及來自美國、加拿大及以色列的富商，估計三人各付費了五千五百萬美元參與，他們將在太空站停留八日，進行科研、教育及商業等活動，太空站的七名太空人握手歡迎他們。這是首個沒有太空人陪同的商業載人航天任務。