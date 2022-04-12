馬斯克提出系列建議 改革Twitter

全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克，上周成為社交平台Twitter最大股東，隨後提出了一系列改革建議，但Twitter昨日表示，馬斯克不會加入董事會。馬斯克提出的建議包括，大幅減低收費服務Twitter Blue的月費、允許用戶選擇以加密貨幣支付費用，及禁止在Twitter上賣廣告等。但Twitter的員工就對這些建議感到不安，擔心會削弱公司監控平台內容的能力。Twitter行政總裁阿格拉瓦爾昨日表示，馬斯克決定不加入董事會，相信這是最好的結果，稱會繼續接受他的意見，他對平台的熱愛和批評都是公司所需要的。