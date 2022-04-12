指反覆口誤聞名 老弱掌權美堪憂 北韓官媒批拜登「失智」

美國總統拜登在俄烏局勢上失言，被北韓官媒不點名批評「智力有問題」。拜登在波蘭演說時直指，不應該讓俄羅斯總統普京繼續掌權，又多次稱普京為戰犯，遭克里姆林宮強烈反對。北韓官媒朝中社周六刊登一篇評論，稱美國有一位因反覆口誤而聞名的總統，表示他毫無根據地抹黑俄羅斯及其總統，是侮辱和侵權的行為；又諷刺這位美國元首過去從政五十年都沒甚麼做得好，加上這些鹵莽的言論，都說明了「這個老人智力有問題」，並指美國在如此軟弱的掌權者領導下，實在前途堪憂。評論指出，美國在兩次世界大戰中坐收漁人之利，在今次的俄烏戰爭又想再重施故技，但烏克蘭危機將會是美國的危機，美國必然是最終輸家。