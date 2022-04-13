俄烏戰事持續超過個半月，烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾死亡數字不斷上升，市長指現時估計有一萬名居民死於戰火。法國派出調查隊伍到烏協助戰爭罪行的調查，德國軍火商指將向烏提供坦克。另外，奧地利總理內哈默成為首位親訪莫斯科的歐洲領袖，促俄羅斯總統普京停戰，但他認為外交或無助止戰。馬里烏波爾仍遭俄軍圍困，十二萬居民未能撤離當地。市長博爾琴科透露，當地遇害人數上升至一萬人，俄軍一直在阻止人道走廊設立，並試圖向外界隱瞞屠殺平民的情況。他指出，俄軍利用當地一個有儲藏設備及冷藏庫的大型商場，集中放置屍體，然後使用流動火葬設備直接將屍體火化。針對俄軍涉在烏犯下多宗暴行，法國周一派出警察及法醫團隊抵達烏國協助調查。法國表示，團隊會幫忙確認及收集相關證據，為烏方和國際部門在調查可能的戰爭罪行上提供堅實支援。此外，德國一間軍火商計劃向烏提供五十部二手的豹一型坦克，如獲德國政府首肯，可在六個星期內交付第一批坦克。俄方近日撤換總指揮官，美國國家安全顧問沙利文認為，俄會繼續在烏實行焦土策略，大規模的殺戮會愈來愈多。內哈默周一親訪莫斯科，與普京會面長達七十五分鐘，他形容對話直接、開放，但透過外交化解俄烏戰爭的機會渺茫，稱普京堅持一種戰爭邏輯。澤連斯基指俄軍將用化武烏總統澤連斯基指，俄軍離開多地時留下大量地雷，又警告俄可能會使用化武，呼籲歐盟加大制裁，必須禁運俄國石油。但歐盟在討論制裁俄國能源產業上並不順利，有國家憂慮會造成不對稱的衝擊。俄外長拉夫羅夫強調，是次對烏特別軍事行動，目的是希望結束美國和北約的霸權擴張，指這種統治嚴重違反國際規則。這與俄方出兵烏克蘭時的主張不同，當時普京稱是為了讓烏「去軍事化」和「去納粹化」。