約翰遜因派對門被罰款 稱不會辭任

英國首相約翰遜因派對門事件被警方罰款。早前首相府在封城期間違規舉辦多場派對，警方就此作出調查，並發出至少三十張罰款通知書。約翰遜表示，當時沒有意識到違反防疫規定，完全尊重警方的調查結果，又指理解民眾憤怒，但不會為此辭職，有更大的責任去處理民眾認為優先的國務。