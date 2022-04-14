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烏軍無彈藥 南部重鎮勢失守 ﻿基輔再揭亂葬崗 ﻿﻿埋數十人﻿

2022-04-14 列印
■普京表示，主要目標是烏克蘭東部頓巴斯地區。
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烏克蘭首都基輔地區持續發現平民屍體，當局日前再於一條村莊掘出有幾十人的亂葬崗。烏軍承認，南部重鎮馬里烏波爾很可能會完全落入俄軍手中，當地烏部隊已經沒有可能補充彈藥。

俄羅斯總統普京周二與白俄羅斯總統盧卡申科會談，他在會後表示，對烏軍事行動會繼續，直至完成目標，主要目標是協助東部頓巴斯地區的人民，無意佔領烏克蘭，並說布查鎮出現大量屍體的事是假的。

美國總統拜登受訪時指出，俄羅斯在烏克蘭殺害平民的行徑是「種族滅絕」，愈來愈清楚顯示普京想試圖消除烏克蘭人。拜登又與英國首相約翰遜通話，稱兩國將繼續為烏提供援助，並在經濟上加強對俄的施壓，會果斷切斷對俄石油及天然氣的依賴。

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