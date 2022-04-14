柴可夫斯基烏故居 遭戰火摧殘

俄羅斯對烏克蘭的戰爭，造成烏國多處古蹟遭到破壞。俄國知名作曲家柴可夫斯基在烏的故居亦逃不過戰火摧殘。柴可夫斯基是聞名世界的俄羅斯音樂家，最著名的作品莫過於一八七五年創作的《天鵝湖》。柴可夫斯基曾短暫住在烏克蘭東北部特羅斯佳涅茨的一幢別墅，他二十四歲時在這裏完成了人生第一部交響樂作品—序曲《風暴》（The Storm, Op.76），並形容這個別墅是他的家。