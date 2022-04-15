俄軍在烏克蘭的戰事取得重大進展，俄羅斯官媒發佈影片指，有超過一千名在馬里烏波爾的烏兵棄械投降，表示已經取得該市港口控制權，烏方證實當地有士兵被俘虜，但人數沒有那麼多。俄方表示，投降的烏兵已送到關押所，會照顧他們膳食及提供醫療救治，強調做法符合《日內瓦公約》。馬里烏波爾是亞速海的主要港口，已遭俄軍圍困逾一個月，死亡人數超過一萬，如佔領消息屬實，將會是烏國第一個落入俄軍手中的主要城市，對俄在東部戰事上會有很大優勢。
俄羅斯國防部表示，身處黑海的導彈巡洋艦「莫斯科號」發生火警，嚴重受損，船上人員已經撤離，烏軍指是被蛇島邊防部隊發射的反艦導彈擊中。「莫斯科號」配備過百枚各型號飛彈，二月以來一直在烏沿海行動，號稱黑海戰力最強戰艦。
美再向烏提供八億美元軍事援助
烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭受炮轟，州長周三表示，過去二十四小時俄軍無間斷攻擊，至少造成七人死亡，二十二人受傷。烏東盧甘斯克州長亦表示當地攻擊不斷，至今已埋葬約四百名居民。
美國總統拜登指，隨著俄方加強在烏東的攻勢，美國將繼續協助烏國增強自衞能力，宣佈再向烏提供八億美元軍事援助，國防部亦會加強與烏分享情報。另外，國際刑事法院團隊已抵布查鎮，調查平民遭俄軍屠殺事件。