俄烏戰事持續，俄軍聲稱已取下南部重鎮馬里烏波爾，烏方確認當地有士兵被俘虜。烏軍擊中了導彈巡洋艦隊旗艦「莫斯科號」，阻止俄軍輸送彈藥。美國亦再向烏提供八億美元軍事援助，支持烏東戰力。﻿俄軍在烏克蘭的戰事取得重大進展，俄羅斯官媒發佈影片指，有超過一千名在馬里烏波爾的烏兵棄械投降，表示已經取得該市港口控制權，烏方證實當地有士兵被俘虜，但人數沒有那麼多。俄方表示，投降的烏兵已送到關押所，會照顧他們膳食及提供醫療救治，強調做法符合《日內瓦公約》。馬里烏波爾是亞速海的主要港口，已遭俄軍圍困逾一個月，死亡人數超過一萬，如佔領消息屬實，將會是烏國第一個落入俄軍手中的主要城市，對俄在東部戰事上會有很大優勢。俄羅斯國防部表示，身處黑海的導彈巡洋艦「莫斯科號」發生火警，嚴重受損，船上人員已經撤離，烏軍指是被蛇島邊防部隊發射的反艦導彈擊中。「莫斯科號」配備過百枚各型號飛彈，二月以來一直在烏沿海行動，號稱黑海戰力最強戰艦。美再向烏提供八億美元軍事援助烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭受炮轟，州長周三表示，過去二十四小時俄軍無間斷攻擊，至少造成七人死亡，二十二人受傷。烏東盧甘斯克州長亦表示當地攻擊不斷，至今已埋葬約四百名居民。美國總統拜登指，隨著俄方加強在烏東的攻勢，美國將繼續協助烏國增強自衞能力，宣佈再向烏提供八億美元軍事援助，國防部亦會加強與烏分享情報。另外，國際刑事法院團隊已抵布查鎮，調查平民遭俄軍屠殺事件。