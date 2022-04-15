紐約地鐵槍擊案疑犯被捕 最高囚終身

美國紐約地鐵槍擊案疑犯被捕，檢方將以「在公共運輸系統進行暴力攻擊」的罪名將他起訴，如罪名成立可判終身監禁。案發後，紐約警方懸紅五萬美元追緝一名叫法蘭克詹姆斯的黑人男子（圖），透過居民主動提供的線索，警方在曼哈頓下城區拘捕這名男子，將他拘留調查。警方在事發現場拾獲的槍支，確認是詹姆斯於十一年前在俄亥俄州合法購買，從而鎖定他為案件疑犯，亦在他的車上搜到半自動手槍、彈匣、斧頭、煙花和汽油等危險物品。詹姆斯涉嫌於周二早上在紐約市布魯克林第36街站，引爆煙霧彈，向車廂及月台的乘客隨機開槍，造成二十九人受傷，慶幸事件中無人死亡。中國外交部證實，一名中國公民在槍擊案受傷，正留院治療，情況穩定。