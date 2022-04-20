美擬列俄為支援恐怖主義國家 ﻿烏軍拒投降﻿﻿俄軍猛攻頓巴斯﻿



俄軍勢將取下烏南重鎮馬里烏波爾，向死守亞速鋼鐵廠的烏軍發炮猛攻。烏克蘭總統澤連斯基稱，俄軍已開展頓巴斯戰爭，烏方會抵抗到底。另外，美國擬將俄羅斯列為支援恐怖主義國家。



俄羅斯日前向馬里烏波爾亞速鋼鐵廠守兵發出最後通牒，烏軍表明拒絕投降後，俄軍發動猛攻。當局估計有一千人留守鋼鐵廠，當中包括避難民眾，影片顯示受重型炸彈襲擊後，鋼鐵廠冒出大量濃煙。另外，馬里烏波爾市長表示，當地有大概四萬名平民被強制遷移至俄羅斯或俄控地區。

澤連斯基指，俄軍經過長時間準備，已派出相當數量的軍隊展開東部頓巴斯地區戰役，其中盧甘斯克兩個城鎮被俄軍突破。他強調烏軍會繼續作戰，不會放棄任何屬於烏克蘭的東西。俄羅斯國防部就表示，周一以高精準導彈擊中烏西部城市利沃夫一個軍事後勤中心，成功摧毀大批由歐美運抵的武器。



另一方面，美國擬列俄為支援恐怖主義國家，國務院發言人普薩基表示正研究有關方法。若此事確立，將會是對俄最有力的制裁，繼續與俄有業務來往的國家會受到經濟懲罰，當局亦會凍結俄國在美的所有資產。



普京則表示，西方國家制裁俄羅斯令自身經濟受損，導致失業率高企及加劇通脹，指計劃打擊俄國經濟的閃電策略已告失敗。他又說，國家頂住前所未有的經濟壓力，盧布匯率已回復至戰爭前的水平，零售需求也恢復正常。由於不少外國企業撤離俄羅斯，莫斯科市內有近二十萬人失業，當局稱會向臨時失業者提供援助。



俄方亦發佈了兩名在烏被虜的英籍志願兵影片，要求英國首相約翰遜介入協調，讓烏釋放被捕的親俄反對派領袖梅德韋丘克，換取他們的自由。據了解，梅德韋丘克與普京關係非淺，一直允當莫斯科與基輔的中間人，其女兒是普京的契女。而烏方則希望以梅德韋丘克換取釋放被困在馬里烏波爾的烏軍和平民。