溫網禁俄和白俄選手參賽 俄：將運動員變成政治人質

英國溫布頓網球公開賽賽會禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽，二哥麥維迪夫將無緣爭冠。克里姆林宮指不能接受，強調俄羅斯是有實力的網球強國。

世界第二麥維迪夫無緣賽事



賽會昨日發表聲明，稱基於反對俄羅斯入侵烏克蘭發動戰爭，宣佈禁止俄羅斯和白俄羅斯的選手參與賽事。這意味着排名世界第二的麥維迪夫將無緣今屆賽事，一哥祖高域表示，自己雖然反對戰爭，但認為賽會的決定瘋狂，運動不應該被捲入政治。主辦男、女子巡迴賽的組織亦譴責決定。



除麥維迪夫外，也有多名世界前列的俄國球手無緣賽事。克里姆林宮發言人佩斯科夫指，不能接受溫網的決定，形容是將運動員變成政治人質，強調俄羅斯作為網球強國，禁止選手參賽將影響賽事本身。