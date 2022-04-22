G20俄代表發言 西方財長離場抗議

二十國集團（G20）周三在華盛頓舉行財長及央行行長閉門會議，俄羅斯代表發言時，烏克蘭與美國、英國和加拿大等國財長離場抗議。



G20舉行俄烏戰爭爆發後的首場會議，與會國家代表在討論俄烏議題上出現分歧，主席國印尼放棄發表聯合聲明。在俄羅斯代表開始發言時，美國財長耶倫和烏克蘭財長等多個西方國家代表離場，一些以視像方式出席的代表則關閉鏡頭。加拿大副總理兼財長方慧蘭在Twitter上傳離場官員的合照，並表示世界民主國家不會對俄羅斯的侵略袖手旁觀。



中國財政部部長劉昆在會議上強調，不應該將經濟議題政治化，面對風險和挑戰，各國應團結協作，為不穩定的世界提供穩定因素。