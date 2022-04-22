疫情共享帳戶等衝擊 Netflix首季訂閱量大跌

疫情之下大家被迫留在家中，不少人喜歡煲劇娛樂，帶動影音娛樂平台快速發展，但隨疫情時間拉長，平台也開始出現經營問題。串流娛樂平台龍頭Netflix周三公佈首季財報，訂閱用戶流失了二十萬名，導致股票大跌超過兩成。分析認為與Netflix無法推出更多高質作品有關。



Netflix表示，由於受行業競爭、疫情、俄烏戰事及共享帳戶等問題影響，訂戶數量大跌。現時平台上有二億二千二百萬個家庭訂戶，估計接近半數用戶，會分享帳號給家庭以外的人使用，令Netflix收益不似預期。原本預測首季將增加二百五十個萬訂戶，現在不升反跌。Netflix指，未來或會加強打擊「非同住處共享帳號用戶」。



但外界分析就認為，Netflix的原創內容是其致勝關鍵，不少香港人批評Netflix近年的影視作品偏重韓劇，甚少針對本土市場的作品，亦不夠多元化，所以漸漸令人們失去興趣。