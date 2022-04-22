西方嚴厲制裁或好心做壞事 ﻿聯大停俄資格 ﻿﻿人權恐失保障﻿

■俄軍直逼烏南重鎮馬里烏波爾。

■布查鎮較早前揭發亂葬崗。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，被揭發在多個城市濫殺平民，引起西方國家強烈譴責，對俄實施嚴厲的制裁措施，以美國為首的西方陣營，要求聯合國大會暫停俄羅斯在人權理事會的資格，「聯大」於四月七日表決通過。俄羅斯形容是次表決具有政治動機，宣佈完全退出人權理事會，隨後關閉國內多個人權組織的辦事處。西方的行動，反而令到俄國人失去國際間的人權監察。聯合國人權理事會負責全球的人權保護工作，致力解決人權侵犯問題並提出建議，會定期舉行會議討論各國人權問題和狀況。國家在人權理事會中擔任成員國，必須考慮候選人在促進和保護人權方面所作的貢獻，以至能夠在討論人權問題方面，發揮組織的功能。而成員國是由聯合國大會成員不記名選舉產生，經三分之二成員國同意，大會可中止嚴重違反人權的國家的人權理事會成員國資格。雖然事理會沒有權力針對出現嚴重人權問題的國家施加措施，但作為國際權威人權機構，人權理事會在各個議題上的發言和表態顯得十分重要。特別對於沒有新聞自由和獨立司法系統的國家，他們的人民唯一可以依賴的，就是人權理事會。無論是在作出申訴或是了解事情的真相，對他們而言，都是可以彰顯公義的希望。學者指聯合國偏向烏克蘭國際關係學者陳偉信博士認為，俄方的侵略行徑在國際社會上不符合戰爭原則，包括旨在保護戰事中人們的《日內瓦公約》，被聯合國暫停人權理事會成員國資格，顯示俄羅斯不再適合在理事會中審議人權問題。但觀乎整個聯合國不同組織在俄烏戰事上的取態，都偏向支持烏克蘭，俄國比較理虧，人權理事會的決議再一次顯示了聯合國的立場。俄註銷人權觀察國際特赦登記事實上，人權事理會一直存在不同爭議，例如一些成員國本身國內的人權狀況並不理想，外界質疑他們如何能夠在國際上就人權議題發言，前美國總統特朗普亦批評理事會未能有效捍衞人權，因此在二○一八年選擇退出。直至拜登接任總統後，才重新加入。陳偉信指，俄國被暫停理事會資格會令他們少了一個平台做外交表態，無法在一些針對本國的人權議題上利用話語權，捍衞國家立場或是淡化議題，除此之外，不會帶來太多改變。緊隨退出人權理事會後，俄司法部註銷了人權觀察、國際特赦組織及其他十三個外國非政府組織的辦事處登記，並把他們驅逐出境。國際特赦組織秘書長卡拉馬德接受CNN訪問時表示，人權組織因為對俄羅斯政府說實話而遭到懲罰，但他們將加倍努力，揭露俄國在境內外嚴重侵犯人權的行徑。人權觀察發表聲明批評，俄國政府長年遏制反對聲音，入侵烏克蘭後更是變本加厲，包括訂立新法例，把獨立報道戰爭消息及參加反戰示威列為犯罪。人權觀察在俄的人權工作還涉及家庭暴力、身心障礙者權利、勞工權利，以及難民和尋求庇護者的權利等，促請俄羅斯遵從聯合國人權體系下的義務，維護各項人權利益。