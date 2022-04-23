當地市長指控俄軍隱瞞罪證 馬里烏波爾疑現大型亂葬崗



俄烏戰事已持續兩個月，俄稱已奪得烏南重鎮馬里烏波爾，但烏方否認。當地市長指控俄軍正在隱瞞暴行罪證，將死去的平民屍體集中葬在郊外。衛星照片亦顯示馬里烏波爾疑出現大型亂葬崗。

俄羅斯周四聲稱已取下馬里烏波爾控制權，並對亞速鋼鐵廠實施封鎖，不准廠內的烏軍和民眾離開，以迫使他們棄械投降。馬里烏波爾市長博伊琴科否認當地落入俄方手中，又指控俄軍企圖隱瞞大規模屠殺平民的事實。



他說，之前在街道上的屍體已經消失，俄軍收集後轉移往附近村莊埋葬。美國公司Maxar發佈的衛星照片顯示，馬里烏波爾近郊似乎出現了一個長達三百米的大型亂葬崗，市議會估計這裏埋葬了九千人。



俄軍持續加強在烏東的攻勢，日前已成功取下兩城。烏克蘭國防部公佈一則截聽到的錄音，內容指出一名俄指揮官命令士兵殺死所有烏軍戰俘，稱只需留下最高軍階的活口。另外，烏方稱俄軍在周四奪取頓巴斯地區四十二條村莊，烏軍則擊落了十五架俄軍軍機。俄羅斯昨日表示，計劃全面控制頓巴斯地區及烏克蘭南部，開啟通往克里米亞的陸路通道，以及控制烏克蘭的重要經濟設施。

美再提供八億美元軍事援助



美國總統拜登就宣佈，再向烏克蘭提供八億美元軍事援助，包括重型火炮、無人機及彈藥；另計劃向烏提供五億美元經濟援助，幫助穩定當地經濟及支持被破壞的社區。烏克蘭希望美國可以為烏成立類似二戰後的馬歇爾計劃。烏國總統澤連斯基以視像方式向國際貨幣基金組織和世界銀行高層發言，表示俄對烏造成的經濟損失，估計每個月需要七十億美元才能維持國家正常運作，往後更需花上數千億美元重建。