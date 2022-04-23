疑不滿被騷擾 前拳王泰臣機上打人

泰臣

前世界重量級拳王泰臣（Mike Tyson）涉嫌在飛機上打人，被三藩市警方扣留調查。發言人表示對方飲醉酒，不停騷擾泰臣，又向他掟水樽。事發時泰臣坐在一架於三藩巿國際機場，準備啟程往佛羅里達州的航班上，因不堪後方一名男乘客持續騷擾，泰臣往他頭部揮拳，男乘客被打至額頭流血。該名男乘客似乎是泰臣的粉絲，一上機就選擇坐在他後方，又要求泰臣和他合照。泰臣一開始友善配合與他互動，但男子持續糾纏，就要求對方「畀啲空間」。男子沒有理會泰臣的要求，繼續興高采烈地搭話，終於激怒泰臣，發生憾事。泰臣發言人形容男子「咄咄逼人」，不但作出騷擾行為，更用水樽掟向泰臣。三藩市警方稱受傷男子拒絕配合警方的調查。