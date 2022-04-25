普京現身莫斯科教堂 參加復活節彌撒



俄羅斯總統普京公開露面，上周六午夜時份在莫斯科一座東正教教堂參加復活節彌撒。

自從普京於二月底下令出兵攻入烏克蘭以來，俄羅斯東正教會一直擺出支持克里姆林宮的立場。



現場直播畫面，身穿深藍色西裝、白恤衫及結上深紫色領帶的普京進入莫斯科基督救世主主教座堂內，站在其中一邊，手持一根燃點了的紅色蠟燭。普京神情嚴肅，不時抬頭仰望。

期間，普京數次在胸前做出比畫十字架的手勢。當首牧基里爾宣佈「基督已經復活」時，普京和教堂內其他信眾回應：「他真的復活了。」除此之外，普京沒有發表講話。