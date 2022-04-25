馬克龍領先次輪投票 呼籲選民踴躍支持



法國總統選舉今日舉行第二輪投票，爭取連任的馬克龍，對決極右翼對手瑪麗娜勒龐。投票由當地周日早上八時至晚上八時，海外屬地在周六已投票，料投票結束後會有即時的票站調查結果。民調顯示，馬克龍支持率較勒龐領先約十個百分點。由於仍有一定數量的選民投票意向不明，不能排除勒龐有勝出的機會。

過去一星期，馬克龍多次強調自己並非必勝，呼籲選民踴躍投票，認為高投票率有助避免法國出現當年英國公投決定脫歐，及特朗普勝出美國大選的意外選舉結果。