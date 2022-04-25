北海道觀光船沉沒 發現十人全死亡

日本北海道觀光船「KAZU 1」上周六入水沉沒後接近一天，海上保安廳表示，搜救船和警方直升機繼續搜救工作，至今發現十人，全部確認死亡，出事船隻還未被發現。中國駐札幌總領事館表示，遇險人士中沒有中國公民。



該觀光船載有二十四名乘客和兩名船員，包括兩名小孩子，當地時間上周六下午一時十三分在該處海域航行期間，船身入水，發出求救訊號。當局證實觀光船沉沒，料船上的人墜入冰冷的海中。當局出動六艘巡邏艇、數架飛機和蛙人大搜索。日本放送協會報道，該區海域颳起九呎巨浪。亦有專家揣測，觀光船或遭鯨魚襲擊。