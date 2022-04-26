習近平電賀 盼中法關係健康穩定 ﻿馬克龍大勝﻿﻿20年來首位連任總統﻿

法國總統大選第二輪投票結束，現任總統馬克龍擊敗極右國民聯盟的瑪琳勒龐勝出，成為法國二十年來首位成功連任的總統。



馬克龍和瑪琳勒龐於第一輪投票出線，上周日舉行的第二輪投票結果顯示，馬克龍以逾五成八的得票率成功連任，瑪琳勒龐則得票四成一。大選結果與民調預測相若，但投票率不足七成二，是一九六九年以來的新低，更有超過三百萬張白票及廢票，反映了選民對兩位候選人的不滿。另有分析指不少選民是為了阻止瑪琳勒龐當選，才選擇投票給馬克龍。



馬克龍攜同妻子特羅尼厄現身戰神廣場發表勝利演說，他感謝選民支持和信任，表示選舉結束後，自己已不是某個陣營的候選人，而是所有法國人的總統。馬克龍指會反思放棄投票和投給瑪琳勒龐的國民訴求，回應這些訴求將會是自己和團隊的責任，又呼籲國民要團結；表示不會延續過去五年的施政方針，將致力建造一個公平的社會，重點解決民生問題。

瑪琳勒龐三度競選總統落敗



瑪琳勒龐三度競選總統落敗，但她認為自己已成功塑造法國的政治環境，今次大選極右陣營取得有史以來最好的成績，說明人民正渴求一個巨大改變。瑪琳勒龐表示，將轉戰接下來六月的國民議會選舉，繼續抗衡馬克龍。中國國家主席習近平昨日致電馬克龍，祝賀他當選連任法國總統。習近平強調，中法都是具有獨立自主傳統的大國，指當前國際形勢正經歷深刻複雜變化，中法關係健康穩定發展的戰略意義愈加凸顯。