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巴基斯坦自殺式襲擊　孔子學院院長等身亡

2022-04-27 列印
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巴基斯坦警方表示，南部城市卡拉奇一間大學發生爆炸，造成四人死亡，包括當地孔子學院院長及兩名中國籍教師。爆炸發生在卡拉奇大學（University of Karachi）校園內，閉路電視片段顯示，一名身穿罩袍的人走向一架輕型貨車，然後就發生爆炸，當地分離組織俾路支解放軍承認發動襲擊。

當地警方初步調查，懷疑事件屬自殺式炸彈襲擊。事發地點鄰近孔子學院，據悉死者包括孔子學院院長黃桂平及兩名中國籍教師。

中國駐巴使領館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對中巴兩國的遇難者表示深切哀悼，對傷者和親屬致以誠摯慰問，將會同巴方全力做好事件善後處置工作。
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