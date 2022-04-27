斥北約提供武器等同參與戰爭 ﻿俄警告西方﻿﻿存在第三次世界大戰風險﻿

俄羅斯警告西方不要低估爆發第三次世界大戰的可能性，又斥北約向烏提供武器，實際上是參與戰爭。烏克蘭指俄恐嚇國際社會，呼籲各國應加倍支持烏克蘭。



俄羅斯外長拉夫羅夫表示，北約向烏克蘭提供武器，實際上是參與了與俄羅斯的戰爭，指控北約在打代理人戰爭，又說俄羅斯會視這些西方武器為合理攻擊目標。他警告，核武衝突的風險相當大，不要低估爆發第三次世界大戰的可能性。拉夫羅夫亦批評烏克蘭總統澤連斯基假裝談判，稱他演技精湛，說的話有一千個矛盾，但強調會與烏克蘭代表繼續談判，用和約結束戰事。



烏克蘭外長庫列巴回應認為，俄羅斯已經失去最後希望，所以恐嚇國際社會不要支持烏克蘭，各國應該加倍支援烏克蘭，讓烏在戰爭取得勝利，保障歐洲安全。中國外交部表示，沒有人希望看到第三次世界大戰，呼籲各方保持冷靜克制，防止衝突擴大，又指歐洲需要反思何以冷戰結束三十年後，又重陷地緣政治衝突的漩渦。

芬蘭瑞典將加入北約



戰事方面，俄羅斯國防部表示，周一摧毀了烏克蘭六個鐵路供電設施，以阻止外國運送武器給東部烏軍，又炸毀了中部一座煉油廠和燃料庫。烏克蘭東部盧甘斯克州的州長指出，俄軍周一在當地發動了十七次砲擊，一個村莊因遭受連日轟炸，變成了廢墟，幸運是村民已一早撤離。英國國防大臣華禮仕表示，相信已有一萬五千名俄軍在烏克蘭戰事上死亡，另有二千架裝甲車被烏軍摧毀或奪走，認為俄羅斯幾乎沒有現實定下的目標。



另外，芬蘭和瑞典據報已經決定加入北約，兩國最快會在下個月中，同時向北約提交申請。