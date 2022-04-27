夜間舉行閱兵 北韓將提升核武力量

北韓周一晚上在首都平壤舉行閱兵儀式，紀念人民軍建軍九十周年。最高領導人金正恩發表講話，表示將以最快的速度加強核武力量，警告任何勢力都不要試圖侵害北韓利益。



金正恩親自閱兵並發表講話，表明進一步發展核武的決心。金正恩表示，會繼續以最快速度加強核武能力，稱發展核武的目的是要遏制戰爭，如果任何勢力企圖侵害北韓的根本利益，核武的用途就不會局限於遏制戰爭；又指北韓應做好隨時使用核武的準備。



閱兵期間展示了多款武器，包括火星-17型洲際彈道導彈、高超音速導彈及潛射導彈等，而今次則是北韓首次在人民軍建軍紀念日舉行閱兵。



中國外交部發言人汪文斌在例行記者會回應表示，中國堅持維護朝鮮半島的和平穩定，堅持實現半島無核化，將會加強溝通協調。