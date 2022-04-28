德將提供武器及訓練烏軍 普京同意和談與聯合國協調



俄羅斯總統普京指對和談持開放態度，未放棄透過談判結束戰爭，亦同意與聯合國協調，在馬里烏波爾設立人道走廊。德國改變立場向烏克蘭提供武器，並表示會在境內訓練烏克蘭士兵。



聯合國秘書長古特雷斯周二抵達莫斯科與普京會面。外界原本看好上個月在土耳其的俄烏和談，但隨後基輔布查鎮發現大量平民遭殺害，烏克蘭態度因此轉強硬，普京強調，俄軍與布查鎮事件無關，表示仍然希望透過外交途徑與烏達成協議，不會拒絕談判。

古特雷斯批評俄入侵烏克蘭違反聯合國憲章，對烏人道情況深表關注，提議成立由俄烏及聯合國組成的新小姐，協調設立人道走廊。普京對此原則上同意，有望可以撤離被困馬里烏波爾的平民，包括亞速鋼鐵廠。

俄暫停向波蘭供應天然氣



美國國防部長奧斯汀在德國主持特別會議，約四十個國家代表出席。奧斯汀表示，美國將會每個月和盟友舉行會議，討論烏克蘭防禦上的需要，強調華府全力支持烏方對抗俄方侵略。值得注意的是，德國一改不提供武器的立場，宣佈供應五十架獵豹式防空坦克給烏克蘭，並會在國內訓練烏克蘭士兵。



由於拒絕以盧布結算天然氣交易，俄羅斯已暫停向波蘭和保加利亞供應天然氣。兩國表示有能力應對目前情況，將從其他途徑獲取天然氣。基輔批評莫斯科此舉針對其盟友，形容為「天然氣勒索」。消息亦導致歐洲天然氣期貨價格一度飆升兩成四。



國際原子能機構團隊抵達切爾諾貝爾，評估俄軍佔領當地時造成的破壞，並協助烏方恢覆核電廠正常運作。總幹事格羅西指，現時幅射水平出現異常，認為在核災遺址採取軍事行動是十分危險。另外，消息指俄軍控制了烏南扎波羅熱州的瓦西里耶夫卡市，並在市議會大樓升起俄國國旗，又摧毀了第二大城哈爾科夫的兩座武器彈藥庫。