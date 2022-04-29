西方憂戰事擴張到摩爾多瓦 ﻿烏西南鄰國親俄地區﻿﻿連日遇襲﻿

俄烏戰事局勢持續緊張，烏克蘭西南部鄰國親俄分裂地區遇襲，烏方擔心俄羅斯改變戰略，西方則憂慮戰事會擴張到其他國家，呼籲各方冷靜克制。俄軍控制的南部城市赫爾松，據報五月一日起實施使用盧布作官方貨幣，當地居民示威反抗佔領。



烏克蘭鄰國摩爾多瓦親俄獨立地區「德涅斯特河沿岸共和國」，連日遇襲，一座政府大樓在周二被攻擊。烏克蘭指責俄羅斯試圖將此地區拖入俄烏戰事，恐成為攻擊烏方的新據點。而當地政府則指控是烏軍施襲，計劃加強備戰及增加邊境巡邏。



「德涅斯特河沿岸共和國」與烏克蘭西南部接壤，由親俄分離主義份子控制，主要語言是俄語，約有一千五百名俄軍駐守當地。雖然大部份國家認為該地區屬摩爾多瓦，但摩爾多瓦政府就表明沒有當地控制權。

籲各方冷靜克制



國際社會關注戰事可能擴大至烏克蘭以外的地區。法國對此表達擔憂，稱會全力支持摩爾多瓦的穩定、主權和領土完整；美國警告不要企圖將緊張局勢升高，呼籲摩爾多瓦政府冷靜應對。加拿大就提升摩爾多瓦旅遊警示，請在當地的國民提高警惕，並呼籲避免前往當地。



俄軍在南部城市赫爾松取得全面控制權，接管了地方政府總部，並任命一位親俄市長。俄羅斯官媒報道，赫爾松將由下個月一號起使用盧布作為官方貨幣，會在四個月內完成過渡。赫爾松居民上街示威反對俄方佔領，遭俄軍發射催淚彈及閃光彈驅散。



另外，被圍困接近兩個月的南部重鎮馬里烏波爾，退守當地亞速鋼鐵廠的烏軍再度發聲向外界求救，表示廠內有超過六百名士兵受傷，缺乏藥物及治療，另有數百名避難的平民面對缺水缺糧情況，其中大部份是婦孺，部份人在之前的炮轟中受傷，烏軍請求各國領袖支援。



英國外相卓慧思發表演說，指西方必須加倍支持烏克蘭，把俄軍逐出烏國，亦認為應該向烏提供戰機和坦克等重型武器。俄羅斯總統普京再警告西方不要提供武器給烏克蘭，稱任何試圖干預戰事的國家，將面對俄方閃電式的軍事回應。