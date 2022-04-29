拜登下月訪日韓 晤兩國領導人

美國總統拜登下個月將會到訪日本和南韓，是他上任以來首次的亞洲訪問行程。



白宮周三公佈消息指，拜登將於五月二十至二十四日分別訪問日本和南韓，與候任南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄見面，商討深化安全和經貿合作，以推動印太地區自由開放，及加強盟友關係。拜登首先會在二十一日與尹錫悅會晤，然後再往日本會見岸田文雄，同時出席在東京舉行的美、日、澳、印四方安全對話峰會，討論加強在亞太地區的合作。韓聯社報道，尹錫悅五月十日會正式上任，拜登的到訪將會是南韓歷屆新政府成立後，最快舉行的韓美首腦會談。預料會談焦點將落在討論應對中國和北韓問題；新政府期待峰會，可以成為韓美發展全面戰略夥伴關係的轉捩點。