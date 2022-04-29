被拍到咬唇手震 普京傳患柏金遜症

咬唇

俄羅斯總統普京健康問題惹關注，在多個場合的片段顯示，普京有點坐立不安，經常咬唇和手震，外界猜測認為他患上了帕金遜症。現年七十歲的普京做了四任俄羅斯總統，外界認他為俄羅斯自二○○○年以來實際上的最高領導人，更多次入選《富比士全球最具影響力人物》。強人普京二月對烏克蘭發動特別軍事行動，連月來都是世界聚焦的國家領袖，但人們發現他在公開場合露面時的舉動，似乎已不再像昔日強壯。首先是普京在揮軍烏克蘭前與白俄羅斯總統盧卡申科會面時，右手不自覺地抖動，然後他嘗試將手貼在身上，以停止抖動，待盧卡申科走到他面前時再伸出右手與他握手。在上周與國防部長紹伊古面對面會談時，普京的臉色十分差，表情呆滯，看似無力地坐在椅子，右手更一直緊捉枱面不放，顯示他在努力保持鎮定。或正接受類固醇治療上周日是東正教復活節，普京出席午夜彌撒時站在台上，被拍到神情緊張，不時咬唇，身體亦略顯僵硬，右手動作十分不自然和穩定。有分析認為是由於烏克蘭戰事不利，為普京帶來極大壓力，從而造成情緒不穩及身體表現不自然。有專家指出，普京出現震顫、行動遲緩和僵硬等狀況，與柏金遜症患者一致，而腿部看起來偏瘦，可能是正在經歷體重下降或肌肉流失。針對普京臉部肥腫問題，消息指，一名專治甲狀腺癌的醫生經常伴在他身邊，臆測他可能正在接受類固醇治療。普京的健康問題已被網民討論了一段時間，但俄羅斯方面就未曾就此作過任何回應，也沒有消息透露出來。