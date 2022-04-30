距離聯合記者會場地僅3.5公里 ﻿古特雷斯訪基輔遇俄導彈襲擊﻿

古特雷斯結束與俄羅斯總統普京會面後，周四抵達基輔與澤連斯基會晤，期間市內多幢建築物受襲起火，包括一幢二十五層高的樓宇，事件造成十數人受傷。據悉，爆炸現場僅距離兩人舉行聯合記者會場地三點五公里。消息指，俄軍在上述攻擊發射了五枚巡航導彈，古特雷斯及隨行人員安全。澤連斯基表示，襲擊緊接在記者會結束之後，此舉說明了很多，包括俄羅斯對待聯合國組織的真實態度，以及他們是如何羞辱聯合國，並認為各界需要對此給予強烈回應。
古特雷斯在聯合記者會上坦言，聯合國安全理事會未盡力行使權力阻止和結束戰爭，令人非常失望、沮喪，又形容馬里烏波爾正處於「危機中的危機」，聯合國將繼續爭取停火，盡可能挽救生命。
古特雷斯亦到訪了曾出現平民遭集體屠殺的布查鎮，他表示難受，指戰爭邪惡和荒謬。
拜登要求國會追加三百三十億美元援助烏克蘭，以協助烏未來五個月戰事，當中包括二百億軍事援助、八十五億經濟援助及三十億人道援助。拜登強調，美國並非在攻擊俄羅斯，而是協助烏克蘭抵禦侵略，並斥俄羅斯作為侵略者，將要面對世界追究。拜登稱俄國寡頭富豪是壞人，將沒收他們的不義之財，把收益協助烏克蘭重建。
俄軍烏南部設軍民行政機構
俄軍佔據南部城市赫爾松及扎波羅熱部份地區，在當地成立了軍民行政機構，機構官員表示，無計劃舉行脫烏公投，稱不可能將赫爾松歸還「納粹烏克蘭」，強調「赫爾松州的未來充滿希望，沒有任何恐懼。」赫爾松當地已經開始播放俄國電視頻道，周日起亦開始要使用俄羅斯貨幣盧布。
另外，俄羅斯國防部表示，周四有大概一萬九千人從烏克蘭的危險地區，撤離到俄國境內，當中有四千四百名兒童。