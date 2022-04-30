距離聯合記者會場地僅3.5公里 ﻿古特雷斯訪基輔遇俄導彈襲擊﻿

■俄軍導彈攻擊基輔多幢建築物，其中一個爆炸現場僅距離聯合記者會僅數公里。

聯合國秘書長古特雷斯到訪回復平靜的基輔，不料遇上俄軍導彈攻擊，多幢建築物起火，烏克蘭總統澤連斯基批評俄方羞辱聯合國。美國總統拜登要求國會追加三百三十億美元援烏，稱世界會追究俄羅斯的侵略行徑。古特雷斯結束與俄羅斯總統普京會面後，周四抵達基輔與澤連斯基會晤，期間市內多幢建築物受襲起火，包括一幢二十五層高的樓宇，事件造成十數人受傷。據悉，爆炸現場僅距離兩人舉行聯合記者會場地三點五公里。消息指，俄軍在上述攻擊發射了五枚巡航導彈，古特雷斯及隨行人員安全。澤連斯基表示，襲擊緊接在記者會結束之後，此舉說明了很多，包括俄羅斯對待聯合國組織的真實態度，以及他們是如何羞辱聯合國，並認為各界需要對此給予強烈回應。古特雷斯在聯合記者會上坦言，聯合國安全理事會未盡力行使權力阻止和結束戰爭，令人非常失望、沮喪，又形容馬里烏波爾正處於「危機中的危機」，聯合國將繼續爭取停火，盡可能挽救生命。古特雷斯亦到訪了曾出現平民遭集體屠殺的布查鎮，他表示難受，指戰爭邪惡和荒謬。拜登要求國會追加三百三十億美元援助烏克蘭，以協助烏未來五個月戰事，當中包括二百億軍事援助、八十五億經濟援助及三十億人道援助。拜登強調，美國並非在攻擊俄羅斯，而是協助烏克蘭抵禦侵略，並斥俄羅斯作為侵略者，將要面對世界追究。拜登稱俄國寡頭富豪是壞人，將沒收他們的不義之財，把收益協助烏克蘭重建。俄軍烏南部設軍民行政機構俄軍佔據南部城市赫爾松及扎波羅熱部份地區，在當地成立了軍民行政機構，機構官員表示，無計劃舉行脫烏公投，稱不可能將赫爾松歸還「納粹烏克蘭」，強調「赫爾松州的未來充滿希望，沒有任何恐懼。」赫爾松當地已經開始播放俄國電視頻道，周日起亦開始要使用俄羅斯貨幣盧布。另外，俄羅斯國防部表示，周四有大概一萬九千人從烏克蘭的危險地區，撤離到俄國境內，當中有四千四百名兒童。