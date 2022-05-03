夏洛特公主七歲生日 媽媽親拍生日照



昨日是英國夏洛特小公主七歲生日，皇室在推特上發佈了由媽媽凱特皇妃親手操刀的生日照。

英國皇室慣例會在成員生日前夕，公開多張最新生活照。夏洛特小公主披着一頭長長金髮，身穿一件藍色針織毛衣，內搭波點馬球上衣，展露出可愛活潑笑容，融化萬千皇室粉絲的心。在其中一張照片，夏洛特抱起愛犬Orla，咧嘴大笑，看見小公主有脫牙，相信已經踏入換牙期了。又萌又漂亮的小公主成功俘虜皇室鐵粉，大家留言祝賀小公主生日快樂，並稱讚她完全是個小美人，長大後絕對跟媽媽一樣漂亮。