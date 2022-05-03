夏洛特公主七歲生日 媽媽親拍生日照

昨日是英國夏洛特小公主七歲生日，皇室在推特上發佈了由媽媽凱特皇妃親手操刀的生日照。
英國皇室慣例會在成員生日前夕，公開多張最新生活照。夏洛特小公主披着一頭長長金髮，身穿一件藍色針織毛衣，內搭波點馬球上衣，展露出可愛活潑笑容，融化萬千皇室粉絲的心。在其中一張照片，夏洛特抱起愛犬Orla，咧嘴大笑，看見小公主有脫牙，相信已經踏入換牙期了。又萌又漂亮的小公主成功俘虜皇室鐵粉，大家留言祝賀小公主生日快樂，並稱讚她完全是個小美人，長大後絕對跟媽媽一樣漂亮。
內地嚴防新冠病毒輸入，香港人有緊急事務須北上，出發前必須成功預訂深圳的隔離酒店，才可經深圳往其他目的地。但深圳檢疫房間數目由今年初起大幅減少，一房難求，有騙徒渾水摸魚，訛稱是中介人，可替心急北上的港人...
2022-05-03
「996」工作時間制度在中國勞工市場被詬病多時，目前中國多地正加強整治超時加班工作問題。當局指，自三月份以來，已有九個省份的人社部門宣佈，集中排查整治超時加班問題。北京市人社局發佈《關於進一步做好工時...
2022-05-03
荷里活知名影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）周六現身烏克蘭西部城市利沃夫，探訪受戰爭影響的難民。 安祖蓮娜祖莉訪問了當地一間醫療機構，探訪遭俄羅斯導彈襲擊影響的兒童，聆聽他們的遭遇，有一...
2022-05-03
疫情緩和，樓市再度起動，各發展商把握旺勢推新盤應市。恒基旗下旺角的利奧坊‧壹隅連環加推，明日（5月1日）開售共138伙，折實價全數低於1000萬，8成低於700萬。恒基營業（二）部總經理韓家輝表示，利...
2022-04-30
受內地利好消息帶動，港股上周五重上21000點，恒指收報21089點，飆升813點，惟美股三大指數上周五全線向下。踏入「五窮月」，有市場人士對5月看法並不悲觀，認為恒指有機會已見底，但由於港股假前升幅...
2022-05-03
利物浦近期踢法愈趨穩重，透過控制比賽節奏，令對手苦無入球機會而小勝，上周歐聯四強首回合，就令維拉利爾只得一次射門下主場贏2:0。適逢傳送出色又擅長主導比賽的中場堤亞高艾簡達拿遠離傷患，此子今晚次回合造...
2022-05-03
「人氣王」姜濤正趕拍Viu TV新劇《季前賽》，上周六23歲牛一仍要開工，當晚收工後夜訪銅鑼灣親自感謝「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）為他慶生，眾多「姜糖」大為驚喜。姜濤在生日翌日就要拍攝廣告，由朝拍到晚的他...
2022-05-03
ESG可持續發展是投資的全新標準，恒生指數公司早於2010年推出首項可持續發展或ESG指數，評估香港上市公司的ESG表現。不同的評級機構，如MSCI、標準普爾等亦建立了不同的ESG評級體系。綠色金融的...
2022-05-03
昨日重頭戲肉是三級賽皇太后盃，結果由方廄「多巴先生」大熱掄元，騎者莫雷拉另贏「喜旺駒」和「識贏」，但騎師王仍不敵同樣三W的潘頓，因為後者多取兩亞一季。至於潘頓分別勝出希廄「東方飛影」、羅廄「大紅袍」和...
2022-05-02