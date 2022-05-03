亞速鋼鐵廠市民陸續撤離 ﻿俄烏﻿﻿達成人道走廊協議﻿

烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾已被俄軍圍困兩個月，退守亞速鋼鐵廠的烏軍曾多次向外界求援，在聯合國和紅十字會的協調下，俄烏雙方終於達成人道走廊協議，市內及工廠陸續有市民獲安全撤離。



﻿烏克蘭總統澤連斯基周日宣佈，經過複雜的程序，終於成功安排亞速鋼鐵廠的平民撤離，首批撤離的民眾有一百人，將被送往烏方控制的城市扎波羅熱。馬里烏波爾市內估計仍有超過十萬人受困，市議會表示，會繼續安排撤走居民，透過旅遊巴接載他們往南部城市別爾江斯克。



俄羅斯接壤烏克蘭邊境地區，接連有設施受襲。距離烏克蘭邊境約三十公里的別爾哥羅德州，有地方官員表示，一座國防部設施著火，造成一人受傷，另有七幢住宅損毀。而接近烏克蘭邊境的庫爾斯克州，就有一條鐵路橋梁遭到破壞。烏克蘭暫時未對這些襲擊作出任何回應。

佩洛西周六突訪烏克蘭



烏方在戰事取得進展。烏軍表示，俄軍嘗試在東部頓涅茨克及其他地區推進，士兵抵禦進攻，令俄方損失兵員和物資，攻勢暫時停止，並重奪第二大城哈爾科夫一條村莊的控制權。消息透露，烏軍成功在東部戰事對抗俄軍，但傷亡慘重，而俄方死傷似乎更多。



外界分析認為，俄羅斯逼切希望在五月九日的衞國戰爭勝利日前，結束烏克蘭的特別軍事行動，以慶祝這個重要日子。俄羅斯外長拉夫羅夫則表示，俄國不會趕在衞國戰爭勝利日前結束戰事。此外，烏農業部副部長維索茨基指控，俄軍在佔領區奪走烏國的糧食庫存，估計已被偷去數十萬噸。美國眾議院議長佩洛西周六突訪烏克蘭，與澤連斯基會面，同行有六名國會議員。佩洛西感謝烏克蘭為自由而戰，承諾美國會一直支持烏克蘭，希望烏不要屈服於俄羅斯的霸凌。澤連斯基授予佩洛西公民獎章「奧爾加公主勳章」。烏克蘭外長庫列巴指，這場戰爭不符合中國的利益，提議中國成為烏克蘭的安全保證者之一，並希望中國從避免局勢升級的立場出發，呼籲俄羅斯停火。﻿