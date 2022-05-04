全面動員後備部隊強攻烏東 ﻿普京﻿﻿擬「勝利日」正式向烏宣戰﻿

外界關注俄羅斯會否向烏克蘭全面宣戰。美國和西方官員認為，俄羅斯總統普京可能會在下周一的衞國戰爭勝利日，正式向烏克蘭宣戰，將可全面動員後備部隊，強攻烏克蘭東南部。



﻿俄羅斯在二月二十四日宣佈，針對烏克蘭發起特別軍事行動，行動持續超過兩個月，仍未結束。西方一直認為，普京會利用紀念打敗德國納粹的「衞國戰爭勝利日」，來昭告在烏克蘭取得的軍事成就，或宣佈對烏克蘭行動的重大升級。英國國防大臣華禮仕認為，普京會嘗試擺脫所謂的特別軍事行動，定調這是一場與納粹的戰爭。



烏克蘭西南部鄰國摩爾多瓦的親俄分離地區德涅斯特河沿岸，近期傳出多宗攻擊。外媒指，如果俄軍成功入侵摩爾多瓦，就可以從西部地區，進入烏克蘭南部港口城市敖德薩，處於烏東地區的烏軍將遭受兩面夾擊。



敖德薩周一遭到俄軍空襲，當地傳出猛烈爆炸聲。市議會表示，一幢住宅大廈受損，事發時有五人在建築物內，造成一名少年死亡，另有一人送醫。敖德薩上周六亦被俄軍炸毀當地的機場跑道，州長表示，連接鄰國羅馬尼亞的一條主要橋樑三度遭炸，截斷了運送武器和貨物的路線。

歐美戰車和火炮月中運抵烏



烏克蘭總統澤連斯基顧問阿列斯托維奇表示，歐美提供的戰車和長程火砲等武器，將於五月中旬運抵，可幫助烏克蘭組成進攻部隊，最快月底會展開反攻。



另外，聯合國人權高級專員辦事處統計，直至周一烏克蘭已有超過三千名平民在近期戰事死亡，估計實際數字可能更高。澤連斯基表示，俄羅斯入侵至今，已造成二百二十名兒童喪生，至少一千五百七十間教育機構被毀，反問俄羅斯這批兒童如何造成威脅。



美國總統拜登表態希望親訪烏克蘭。白宮表示，拜登很想訪問烏克蘭，但目前未有計劃行程，當局會持續評估烏克蘭形勢，目標是重新開放美國駐烏大使館。﻿