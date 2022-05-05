烏批俄軍隨即發動攻擊 ﻿亞速鋼鐵廠﻿﻿過百平民安全撤離﻿

烏克蘭重鎮馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，有超過一百名平民成功獲安全撤離，但烏方批評俄軍很快重新發動攻擊，有大量平民仍留在廠內，要面對惡劣的生活環境。



﻿在聯合國和紅十字會的協調下，俄烏雙方日前就亞速鋼鐵廠設立人道走廊達成協議。烏克蘭總統澤連斯基證實，一百五十六名從亞速鋼鐵廠撤離的平民，周二安全抵達烏方控制城市扎波羅熱，他批評俄羅斯違反協議，重新對鋼鐵廠發動攻擊，指停火時間並不足以撤離廠內所有平民，仍有過百名長者及婦孺在裏面避難，數十名傷兵亦急需救治。

撤離者：一直靠罐頭維生



一名獲安全撤離的鋼鐵廠員工表示，她和家人自三月初起一直留在地堡躲避戰火，依賴罐頭食品維持生命，離開時地堡仍有四十二名平民在內，又指俄軍炮轟工廠時，感到地動天搖。另一名員工說，地堡的通風十分差，非常潮濕，並看見愈來愈多軍人受傷。



東部頓巴斯地區周二有二十一名平民死於戰火，並有二十七人受傷，當局指，這是自克拉馬托爾斯克火車站受襲後，單日死亡人數最高的一天。俄軍亦在西部城市利沃夫發起攻擊，市中心多處冒出濃煙，地方官員表示，最少三間發電廠受損，部份地區停電，工作人員正在加緊搶修，呼籲民眾留在防空洞。



英國相首約翰遜透過視像向烏克蘭國會發表演說，成為自戰事以來，首位在烏國演說的外國領袖。約翰遜讚揚烏克蘭對俄的抵抗，認為這是烏國最光輝的時刻（finest hour），亦向世界證明了追求自由的力量。他說當年俄羅斯入侵克里米亞，西方反應遲鈍，以致未能及時阻止俄方，強調現在不可以重蹈覆轍，同時宣佈英國將額外提供三億英鎊的軍事援助予烏。

教宗欲訪俄 不獲回覆

意大利媒體報道，教宗方濟各隨時願意前往莫斯科，與俄羅斯總統普京會面，嘗試透過溝通去終止戰爭，但目前還沒有收到普京的回覆。﻿