北韓昨早向東岸再試射彈道導彈

南韓指北韓昨早向東部海域發射一枚彈道導彈，時速達到高超音速水平。是今年以來北韓第十四次試射。



南韓聯合參謀本部表示，北韓在昨日早上於平壤順安一帶，向東部海域發射一枚彈道導彈，飛行距離約四百七十公里，最高飛行高度約七百八十公里，時速超過一萬三千公里，達到高超音速水平，目前正與美方分析資料。



南韓批評北韓違反聯合國安理會決議，要求立即停止試射導彈。日本則表示已向北韓提出抗議。中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明回應，中方支持實現半島無核化，維護半島和平穩定。分析認為，北韓在南韓新政府成立之前、韓美首腦會談即將舉行之際試射，目的是要發出將會提高戰略挑釁水平的信息。