﻿亞速鋼鐵廠傳激戰﻿﻿俄籲投降﻿

俄羅斯宣稱已全面控制烏克蘭南部戰略重鎮馬里烏波爾，烏軍留守當地的最後據點亞速鋼鐵廠，傳出激戰。俄方表示會停火三日，讓鋼鐵廠內的平民撤離。



亞速鋼鐵廠日前有部份民眾獲成功撤離，但俄軍隨即重新發動攻勢，守軍指揮官證實，俄軍已經攻進廠內，雙方爆發激戰，形容情況極其艱難，但會死守到底。俄羅斯呼籲守軍棄械投降，表示由周四起將會停火三日，讓鋼鐵廠內的平民離開。烏克蘭總統澤連斯基與聯合國秘書長古特雷斯通電話，感謝聯合國就亞速鋼鐵廠設立人道走廊的努力，指仍然留在廠內的人危在旦夕，希望聯合國可以繼續協助，並認為疏散行動向世界展示了國際組織的作用。

俄斥勝利日宣戰論「胡說八道」



俄羅斯國防部防長紹伊古警告，美國和北約運送到烏克蘭的軍備，將會成為俄軍的攻擊目標。俄軍稱周三成功攻擊烏國七十七個軍事目標，摧毀了彈藥庫及六個火車站，阻止武器送往東部補給。烏克蘭證實六個火車站因電力供應受損，導致超過四十列火車延誤，另外再從俄方手中奪回哈爾科夫一條村莊。美國有智庫組織指出，烏軍在東部頓巴斯地區成功抵禦俄軍，迫使俄方需要從部份地區撤退，認為這場重大反擊將危及俄羅斯總統普京奪取烏東的計劃。



西方認為，五月九日的衞國戰爭勝利日是俄羅斯十分重視的紀念日，莫斯科每年都會在這天舉行隆重閱兵，因此推測普京將在這天正式向烏克蘭宣戰，或有其他重大公佈。克里姆林宮發言人佩斯科夫否認揣測，指這是「胡說八道」。而烏克蘭情報顯示，已有俄羅斯高官抵達馬里烏波爾，指控俄國計劃於勝利日在此舉行閱兵，以慶祝在二戰中戰勝納粹德國，馬里烏波爾恐成為「慶祝」中心。普京曾聲稱對烏特別軍事行動，旨在要將烏克蘭「去納粹化」。此外，歐盟憂慮戰事會擴大至烏克蘭鄰國摩爾多瓦，正在考慮向該國提供更多軍事支持。