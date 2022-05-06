烏記者命喪戰場 投筆從戎留永記

烏克蘭一名記者投筆從戎，選擇入伍為國家而戰，最近不幸命喪戰場，烏克蘭總統澤連斯基親口表揚他的愛國和勇敢。



逝世者是三十六歲的馬可霍夫（Oleksandr Makho），他出生於東部頓巴斯地區的盧甘斯克，是一名烏克蘭電視廣播新聞記者，他以生動寫實報道衝突地區而聞名，生前曾經前往南極洲進行報道。在俄烏戰事開打初期，馬可霍夫就毅然投入戰場為國家效力，最終在東北部城市伊久姆戰死沙場，成為戰爭中第八位犧牲的記者。



澤連斯基在發佈的影片演說中，主動提及馬可霍夫的死亡消息，讚揚他愛國而誠懇，永遠沒有虛榮心，總是最勇敢的人，從戰爭全面爆發的第一天就赴前線作戰。