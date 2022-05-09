兩人死亡 60人下落不明 烏東民眾避難學校遭俄軍炸毀

烏克蘭東部一間民眾避難的學校遭俄軍炸毀，造成兩人死亡，六十人下落不明，當局稱生還機會渺茫。烏南馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠撤離行動結束，所有婦孺和長者成功安全離開。



俄軍周六攻擊烏東盧甘斯克村莊比洛霍里夫卡（Bilohorivka）一所學校，造成至少兩人死亡，六十人遇害。盧甘斯克州長表示，該學校有大約九十人在裏面避難，炮擊引發了一場大火，當局目前只救出三十人。俄軍亦在另一條村莊摧毀了一間房屋，有十一人被埋瓦礫之下。



烏克蘭指俄軍再向南部港口城市敖德薩發射巡航導彈，其中四枚導彈擊中了軍用設施，另外兩枚擊中軍用機場跑道。俄軍聲稱摧毀了大批由美國及其他西方國家運送給烏克蘭的武器。

亞速鋼鐵廠平民已撤離



烏軍繼續在第二大城哈爾科夫奪回多個村莊，但俄軍炸毀了當地紀念烏克蘭哲學家史高伏羅達的博物館。美國智庫「戰爭研究所」估計，烏軍可在數日內重新控制哈爾科夫。另外，烏克蘭國防部表示，再用土耳其製的TB2無人機在蛇島附近，成功擊毀俄羅斯一艘塞爾納級登陸艇。



各界關注的亞速鋼鐵廠人道撤離行動已經結束，烏方表示，廠內所有婦孺和長者均成功離開。俄羅斯國防部亦宣佈完成撤離行動，強調每名獲救的平民都得到醫療和心理援助，在聯合國和紅十字會的陪同下前往臨時住所。烏克蘭總統澤連斯基表示，至少三百名平民從亞速鋼鐵廠獲救，第二階段計劃安排傷兵和醫護人員離開，並會繼續透過外交努力讓守軍得以撤離。



世衛總幹事譚德塞到訪基輔，指出世衛統計的數據顯示，烏克蘭有二百個醫療設施在戰事中受到攻擊，強調醫療設施不應該成為攻擊目標，已經把有關事件記載，作為俄羅斯可能犯下的戰爭罪行證據，供日後調查使用。英國首相約翰遜周日宣佈，向烏克蘭提供十三億英鎊軍援，比原定的三億多出幾倍。