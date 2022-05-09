塔利班：婦女公共場所 須穿覆蓋全身罩袍

阿富汗塔利班政府繼續收緊女性權利，宣佈全國婦女在公共場所必須穿着覆蓋全身的罩袍。這是自塔利班重新掌權以來，對女性生活最嚴厲的命令。



塔利班在阿富汗首都喀布爾的一場典禮中公佈這項命令，表示當地女性應該穿上查多里（chadori），稱這是傳統衣著，並且可表示尊重。查多里是指從頭部覆蓋到腳趾的罩袍。另外，命令提及根據伊斯蘭教法指令，如不是太老或年輕的女性，必須遮住眼睛以外的臉部，以免對非近親成年男性形成挑逗。若有女性不遵從有關規定，當局會首先接觸涉事者的男性監護人，屢犯不改者，其男性監護人將會被判監禁。