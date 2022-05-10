澤連斯基斥俄重演納粹血腥暴行 普京勝利日閱兵為俄軍默哀

■俄羅斯把五月九日定為衞國戰爭勝利日，每年會在紅場舉行盛大閱兵儀式。

俄軍入侵烏克蘭三個月，舉世關注俄羅斯昨天慶祝衛國戰爭勝利日。俄國總統普京未有就俄烏戰事作重大公佈，但斥責西方沒有聆聽俄方反對北約東擴的聲音，指威脅逼近俄國邊境安全，故針對烏克蘭的特別軍事行動是必要的。納粹德國在一九四五年五月八日投降，當年莫斯科時間為五月九日，俄羅斯把這一天定為衞國戰爭勝利日，每年會在紅場舉行盛大閱兵儀式。普京發表講話，表示俄方在去年十二月向歐洲尋求公平妥協，邀請真誠對話，不但未獲聆聽，西方更準備在頓巴斯地區作出懲罰性行動，基輔當局亦宣稱或取得核武，而北約則積極擴張到接近俄羅斯土地。普京認為，這明確威脅到俄國邊境安全，稱烏克蘭特別軍事行動是必要和及時的措施。普京在發言一開始便提及在烏克蘭戰鬥的士兵，形容他們為國家安全和未來而戰，為每一位死去的士兵和官員感悲痛，稱國家會盡一切能力去照顧遺屬。完成演說後，普京呼籲全場作一分鐘默哀，悼念在二戰和烏克蘭戰死的士兵。俄羅斯軍事專家日斯克（Katarzyna Zysk）接受BBC訪問認為，普京將俄羅斯描述為受傷害者的角色，以正當化攻擊烏克蘭的舉措。日斯克說，有趣的是普京暗示俄羅斯是與北約開戰，而不是烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基發表黑白影片回應，他站在被戰火摧殘的建築前面，斥俄羅斯正在烏克蘭重演當年納粹德國的血腥暴行。戰事方面，俄羅斯國防部表示，摧毀了烏軍於東部哈爾科夫州的一個指揮中心。烏軍在哈爾科夫發動強勢反攻，連日奪回多個村莊，雙方交戰激烈。俄軍亦宣稱在蛇島擊落了烏方兩架轟炸機及一架直升機。烏軍在馬里烏波爾最後據點亞速鋼鐵廠與俄軍交戰。烏方指揮官表示，仍有幾十名平民未能離開，俄軍不斷密集炮擊工廠，但他強調，只要活着就會繼續戰鬥，並請求國際社會協助傷兵撤離。馬里烏波爾市長博爾琴科表示，被困市內的十萬居民須得到俄軍批准，才可以自由走動，又批評俄軍關押二千多名男子，強迫他們勞動，包括清理瓦礫、收集屍體和掩蓋戰爭罪行的證據。