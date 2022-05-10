加拿大總理美國第一夫人 母親節到訪烏克蘭

■美國第一夫人吉爾表示特意在母親節來訪，帶出美國人民與烏克蘭母親們站在同一陣線。

加拿大總理杜魯多和美國第一夫人吉爾，在母親節突然到訪烏克蘭，兩人事前都沒有對外公佈行程。杜魯多首先到達烏克蘭北部城市伊爾平視察，當地至少有二百名居民在俄軍佔領期間被殺，在目睹遭戰爭破壞的社區後，杜魯多指，俄羅斯總統普京需要為戰爭罪行負責。杜魯多亦在副總理方慧蘭及外長趙美蘭的陪同下，為重開的駐基輔大使館升旗。杜魯多之後在基輔與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談，他在會後記者會宣佈，將向烏克蘭提供更多軍事援助，包括航拍機、小型武器、彈藥及資助掃雷行動等，並會向四十名俄羅斯個人和五個實體實施新制裁。另外，加拿大亦將提供二千五百萬美元予聯合國世界糧食計劃署，協助維護受戰事影響的糧食安全，同時取消所有進口的烏克蘭貨品關稅。美國第一夫人吉爾在烏克蘭西部邊境城市烏日霍羅德，短暫會見了烏克蘭第一夫人奧琳娜。她前往當地的臨時收容中心探訪難民，並表示是特意在母親節來訪，帶出美國人民與烏克蘭母親們站在同一陣線的信息，吉爾強調須停止這場殘酷的戰爭。美國總統拜登早前提及希望到訪烏克蘭，但白官未計劃行程。此外，周日亦是二次大戰歐洲戰爭勝利紀念日，七國集團領袖與澤連斯基舉行視像會議。在歐盟成員國正為運禁俄羅斯石油出現分歧時，七國集團承諾將會逐步擺脫對俄油的依賴，確保及時並有序地落實有關措施。