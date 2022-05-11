英女皇取訂婚戒指畫面曝光

為慶祝英女皇登基七十周年的白金禧年，王室授權英國廣播公司（BBC）製作獨家紀錄片，預計在五月二十九日首播。



這輯長達七十五分鐘的紀錄片由女皇親自旁述，用公主的視角，向觀眾講述她從年幼到加冕為皇的生活。在王室提供予BBC逾四百條私人影片當中，一段女皇取得訂婚戒指的畫面最為珍貴，女皇甜蜜地看着戒指，展露出滿臉幸福的笑容，像是找到一生摯愛。



女皇在十三歲時對菲臘親王一見鍾情，外界盛傳他們早已秘密訂婚，但直到女皇二十一歲時才對外正式公佈，因此二人的訂婚過程從未有對外公開。